Декольте в сетку: Лера Кудрявцева в силуэтном платье в пол блеснула на торжественном концерте

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что с радостью становится частью развлекательных проектов.

Недавно блондинка вернулась из отпуска, который провела в Болгарии с мамой и дочкой. Она успела повидаться с друзьями, а потом вернулась к съемкам, где и дело демонстрирует яркие костюмы.