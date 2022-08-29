Декольте в сетку: Лера Кудрявцева в силуэтном платье в пол блеснула на торжественном концерте

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что с радостью становится частью развлекательных проектов.
Недавно блондинка вернулась из отпуска, который провела в Болгарии с мамой и дочкой. Она успела повидаться с друзьями, а потом вернулась к съемкам, где и дело демонстрирует яркие костюмы.
В последнее время Лера стала реже делится кадрами с мужем Игорем Макаровым и дочкой. Но на сплетни о надвигающемся разводе телеведущая отреагировала гневно. Она заверила, что сама сообщит, если что-то случится. Телеведущая пока продолжает работать. 29 августа она появилась на церемонии закрытия Всероссийской спартакиады в Москве.
На этот раз Лера выбрала наряд в любимом черном цвете. Она стала ведущей концерта в «Лужниках». На сцене блондинка появилась в черном силуэтном платье в пол с мерцающим эффектом. Лук был с изюминкой, так как его верх был выполнен из ткани в сетку, что придавало пикантности образу. Кудрявцева не только получала комплименты.
Она и сама восхищалась теми, кто выступал в этот вечер на сцене. Среди гостеей были: Ольга Серябкина, «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, Стас Костюшкин, Reflex, Звонкий, LYRIQ, PIZZA, Uma2rMan, «Блестящие».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кудрявцева в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это фигурка», «Какая стройная», «Просто шикарный образ», «Лера, вы вообще не меняетесь», «Платье сидит идеально», «Какая вы хорошенькая», — прокомментировали пост подписчики. Концерт в честь завершения Спартакиады увенчался салютом.
Лера Кудрявцева и Ольга Серябкина. Фото: скрин трансляции концерта