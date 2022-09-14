Сдержанность и элегантность: Миддлтон в черном платье-пальто и шляпке появилась с принцем Уильямом на траурной церемонии

Принц Гарри едва сдерживал эмоции. Однако его поддерживала жена, которая брала его за руку, когда это позволяла ситуация. Меган предстала в лаконичном платье миди без воротника и шляпке, которую надела набок. Лодочки завершали лук.

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Еще более элегантно выглядела Миддлтон. Принцесса Уэльская появилась на церемонии в платье-пальто с акцентными плечами и шляпке с вуалью. Она сделала акцент на изящных лодыжках. Принц Уильм был в форме с мечом.