Сдержанность и элегантность: Миддлтон в черном платье-пальто и шляпке появилась с принцем Уильямом на траурной церемонии

Прошло всего несколько дней с тех пор, как умерла королева Елизавета II. Врачи были встревожены ее состоянием, когда Ее Величество находилась в Шотландии в одном из своих любимых замков. Но спасти ей жизнь не удалось. Родные съехались, чтобы попрощаться с ней. Принц Гарри, к сожалению, не успел прилететь во время.
Несмотря на множество слухов, Меган Маркл приехала в Великобританию вслед за мужем. Она появилась с принцем Гарри в Виндзоре, где они возложили цветы вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Внуки королевы примирились. А 14 сентября гроб с телом Елизаветы II привезли в Лондон. Там прошла траурная церемония прощания.
Принц Гарри едва сдерживал эмоции. Однако его поддерживала жена, которая брала его за руку, когда это позволяла ситуация. Меган предстала в лаконичном платье миди без воротника и шляпке, которую надела набок. Лодочки завершали лук.
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Еще более элегантно выглядела Миддлтон. Принцесса Уэльская появилась на церемонии в платье-пальто с акцентными плечами и шляпке с вуалью. Она сделала акцент на изящных лодыжках. Принц Уильм был в форме с мечом.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл. Фото: кадр из ТВ-трансляции
Напомним, что похороны королевы пройдут 19 сентября. Наследником трона стал ее сын, принц Чарльз, который взял имя Карл III. Он уже возглавил страну. А принц Уильям и Кейт Миддлтон получили новые титулы герцога и герцогини Корнуоллских. Также теперь его сын короля, принц Уильям, стал официально принцем Уэльским, а Кейт Миддлтон — принцессой Уэльской.