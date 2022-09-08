Не успел попрощаться: принц Гарри узнал о смерти бабушки, когда прилетел в аэропорт Абердин

Примечательно, что принц Гарри уже несколько лет живет в США с женой Меган Маркл и детьми. После того, как он отказался от королевских обязанностей у него были натянутые отношения с родными. И во время недавней поездки в Европу он собирался заехать в Лондон, но не хотел видеться с бабушкой. Обстоятельства все планы герцога Сассекского изменили.

Меган Маркл с ним не поехала в Шотландию. Близкие Елизаветы II ждали его приезда, но объявили о смерти королевы, когда он еще был в пути на борту самолета.