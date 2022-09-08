Не успел попрощаться: принц Гарри узнал о смерти бабушки, когда прилетел в аэропорт Абердин

8 сентября ушла из жизни королева Елизавета II. Она провела последни дни жизни в Шотландии. Из-за плохого самочувствия рядом с ней были врачи. Однако помочь монаршей особе они не смогли. Рядом с королевой находились ее сыновья принц Чарльз и принц Эндрю. Приехал и внук принц Уильям, а вот второй внук принц Гарри не успел с ней проститься.
Примечательно, что принц Гарри уже несколько лет живет в США с женой Меган Маркл и детьми. После того, как он отказался от королевских обязанностей у него были натянутые отношения с родными. И во время недавней поездки в Европу он собирался заехать в Лондон, но не хотел видеться с бабушкой. Обстоятельства все планы герцога Сассекского изменили.
Меган Маркл с ним не поехала в Шотландию. Близкие Елизаветы II ждали его приезда, но объявили о смерти королевы, когда он еще был в пути на борту самолета.
О смерти своей бабушки принц Гарри узнал, когда прибыл в аэропорт Абердин. Он немедля отправился в Балморал, пишет Daily Mail.
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Тем временем, королем Великобритании стал принц Чарльз. Он взял новое имя Карл III. Новый монарх выразил скорбь в своем первом официальном обращении.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли титул герцога и герцогини Корнуоллских. Об этом сказано в их официальном аккаунте в соцсетях. Ранее эти титулы носили принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.