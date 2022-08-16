Греческие каникулы: Орбакайте в нежно-розовой блузке с воланами отметилась на Миконосе с Земцовым и дочкой

Кристина Орбакайте давно прославилась на всю страну. Она не скрывает, что любит свою семью. Алла Пугачева уже была популярна, когда родила дочку, поэтому много гастролировала и мало внимания уделяла наследнице. Однако теперь они несколько раз в год проводят время вместе. Также у Примадонны часто гостит внучка Клавдия Земцова.
Примечательно, что этим летом Орбакайте приезжала в Юрмалу с мужем и наследницей. Потом она уехала на гастроли, а вот Клава осталась на вилле у Аллы Борисовны и играла с двойняшками Лизой и Гарри. Но на днях они снова воссоединились. Артистка решила устроить отпуск и отправилась на греческий остров Миконос.
На этот раз Кристина поделилась семейным кадром. Она встретила закат на террасе с видом на побережье. Певица облачилась в черную юбку-футляр и нежно-розовую блузку с волнами. Наряд подчеркнул ее фарфоровые плечи. Орбакайте разместилась за столиком с Михаилом Земцовым и дочкой, которая распустила волосы и надела пестрый наряд.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Встречаем закат», — написала звезда.
Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Клава подросла за лето. Однако комментарии к посту Кристина отключила. По всей видимости, она не хочет столкнуться с хейтом, как ее мама. Напомним, что Аллу Пугачеву многие осудили за отъезд из России, хотя она заверила, что вернется уже к 1 сентября в Москву.