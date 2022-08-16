Греческие каникулы: Орбакайте в нежно-розовой блузке с воланами отметилась на Миконосе с Земцовым и дочкой

Кристина Орбакайте давно прославилась на всю страну. Она не скрывает, что любит свою семью. Алла Пугачева уже была популярна, когда родила дочку, поэтому много гастролировала и мало внимания уделяла наследнице. Однако теперь они несколько раз в год проводят время вместе. Также у Примадонны часто гостит внучка Клавдия Земцова.