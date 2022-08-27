Сама грация: Татьяна Навка в струящемся платье в горох устроила танцы на пляже в Турции

Примечательно, что этим летом Навка успела не только съездить на гастроли. Она отправилась в Турцию, где провела почти весь август.

Фигуристка успела посетить Эфес, где щегольнула в вечернем платье. Там на курорте она отметила день рождения дочки. Примечательно, что Татьяна с собой взяла множество ярких платьев и шляпок.