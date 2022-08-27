Сама грация: Татьяна Навка в струящемся платье в горох устроила танцы на пляже в Турции

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Ей удалось завоевать множество наград. Она стала олимпийской чемпионкой, но продолжает выступать на льду.
Спортсменка создает красочные ледовые шоу. Также по ее стопам пошла дочка Надежда, которая в свои восемь лет уже завоевывает медали и выступает с мамой перед тысячами зрителей.
Примечательно, что этим летом Навка успела не только съездить на гастроли. Она отправилась в Турцию, где провела почти весь август.
Фигуристка успела посетить Эфес, где щегольнула в вечернем платье. Там на курорте она отметила день рождения дочки. Примечательно, что Татьяна с собой взяла множество ярких платьев и шляпок.
На этот раз Навка решила покрасоваться на пляже в струящемся платье в горох. Наряд на запах подчеркнул ее талию и другие достоинства фигуры. Она решила потанцевать прямо на пляже среди столиков в кафе. Татьяна грациозно двигалась. Она надела солнцезащитные очки и плетеный козырек. Звезда показала, как веселиться на отдыхе.
Поклонники восхитились тем, как выглядит чемпионка. Многие восхитились тем, в какой форме находится фигуристка. Другие отметили, что у Татьяны женственный лук. «Какая красотка», «Как идет вам этот наряд», «Просто шикарный образ», «Ух, как вы танцуете», «Сразу видно, как вы роскошно двигаетесь», «Ох, вы просто королева», «Платье прелесть», — прокомментировали пост подписчики.