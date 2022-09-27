Сама элегантность: Нетребко в платье-рубашке оверсайз и льяной тунике воссоединилась с Эйвазовым в Израиле

Анна Нетребко является одной из самых знаменитых оперных певиц в мире. Она объездила множество стран с концертами. В этом году артистка признавалась, что некоторые театры перестали с ней сотрудничать. Однако она вскоре вернулась на сцену. Летом певица выступала в Италии, а потом также ездила в Германию.
Недавно Нетребко отметила свое 51-летие. Она провела время дома в Вене. А вот ее муж Юсиф Эйвазов в это время находился в России, где участвовал в открытии нового сезона в Большом театре. Позже Анна отправилась в Будапешт, где выступила на публике и успела погулять по улочкам в клетчатом костюме.
А вот 17 сентября оперная дива прилетела в Израиль. Примечательно, что она воссоединилась с мужем. Певица поделилась кадрами из Тель-Авива. Она отметилась на улицах города в платье-рубашке оверсайз и льняной тунике. Нетребко скрыла изъяны фигуры. Она дополнила образ в пастельных тонах соломенной шляпкой и сумкой-кейсом.
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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие отметили, что она не стареет. К слову, в этом году многие российские артисты стали приезжать в Израиль. Там отдыхали Алла Пугачева с детьми, Ксения Собчак и другие известные персоны.