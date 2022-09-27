Сама элегантность: Нетребко в платье-рубашке оверсайз и льяной тунике воссоединилась с Эйвазовым в Израиле

А вот 17 сентября оперная дива прилетела в Израиль. Примечательно, что она воссоединилась с мужем. Певица поделилась кадрами из Тель-Авива. Она отметилась на улицах города в платье-рубашке оверсайз и льняной тунике. Нетребко скрыла изъяны фигуры. Она дополнила образ в пастельных тонах соломенной шляпкой и сумкой-кейсом.

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