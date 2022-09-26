Сразу стройная: Нетребко в остромодном костюме в клетку со струящимися брюками и в косухе отметилась в Венгрии

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит путешествовать. Обычно певица сочетает поездки в другие страны с концертами и приятным отдыхом.
В этом году количество ее концертов сократилось. Однако ей удалось вернуться на сцену в Европе. А недавно она отпраздновала свое 51-летие в Вене, где живет много лет.
На этот раз Анна отправилась в Венгрию. Она не скрывает, что с собой всегда берет множество нарядов. Оперная дива славится своим чувством стиля. На этот раз артистка предпочла устроить прогулку по Будапешту. Если накануне она щегольнула в платье в цветочек, то теперь звезда продемонстрировала броский аутфит с модным принтом.
Нетребко поделилась кадрами, на которых гуляет по старинной постройке с красивым видом на город. Она предстала в клетчатом костюме со струящимися брюками. Лук дополняли шляпка и косуха голубого цвета, а также причудливая сумка.
Она скрыла изъяны фигуры и подчеркнула талию. Оперная дива провела экскурсию для поклонников. Она призналась, что погода на этот раз была зябкая и неприятная.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива пришла в восторг от города. Она прошлась по значимым местам. Певица рассказала, как насладилась своей прогулкой.
«Серое небо — синяя клетка», — подписала звезда один из снимков.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая же вы стильная», «Просто роскошная дама», «Костюм — выше похвал», «Такая стройная, прям восторг», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды