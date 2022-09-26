Сразу стройная: Нетребко в остромодном костюме в клетку со струящимися брюками и в косухе отметилась в Венгрии

Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит путешествовать. Обычно певица сочетает поездки в другие страны с концертами и приятным отдыхом.

В этом году количество ее концертов сократилось. Однако ей удалось вернуться на сцену в Европе. А недавно она отпраздновала свое 51-летие в Вене, где живет много лет.