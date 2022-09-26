«Принял нас горячо»: Нетребко в струящемся алом платье с рукавами-буфами предстала на сцене в Будапеште

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она регулярно гастролирует, но в этом году количество ее концертов значительно уменьшилось. Артистка заверяла, что ситуация изменится и она вернется на сцену в Европе. Она смогла этого добиться летом, гастролируя по Италии, а потом и дав концерт в Германии.
На этот раз Анна приехала в Будапешт. Она посвятила первый день прогулке по городу. Певица успела отметиться в легком платье в цветочек, а также она устроила себе променад, облачившись в клетчатый костюм и косуху. А вот вечером 25 сентября ее ждали в местном оперном театре.
Нетребко предстала на сцене в нескольких образах. Одним из самых ярких стало алое струящееся платье с завышенной талией. Наряд с рукавами-буфами позволил ей скрыть живот и сделать акцент на изящных щиколотках.
«Невероятной красоты Оперный театр в Будапеште принял нас горячо! Спасибо моим великолепным партнерам! Программа на шести языках (довольно сложная) и очень красивая», – поделилась звезда.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Анну комплиментами. Многие отмечают, что в 51 года она может дать фору более молодым коллегам.
«Очень красивый театр глаза радуются! Анна, вы божественная великолепная прекрасная всегда», «Торжество красоты и таланта», «Как же вам идет красный», «Вы только хорошеете», «Анна, вы забыли постареть», «Платье роскошное», — стали писать подписчики.