«Принял нас горячо»: Нетребко в струящемся алом платье с рукавами-буфами предстала на сцене в Будапеште

Нетребко предстала на сцене в нескольких образах. Одним из самых ярких стало алое струящееся платье с завышенной талией. Наряд с рукавами-буфами позволил ей скрыть живот и сделать акцент на изящных щиколотках.

«Невероятной красоты Оперный театр в Будапеште принял нас горячо! Спасибо моим великолепным партнерам! Программа на шести языках (довольно сложная) и очень красивая», – поделилась звезда.

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