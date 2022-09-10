«С солнышком и запахом осени»: Нюша в остромодной косухе оверсайз и кожаной юбке вышла на променад в Москве

«Сегодня почти весь день наслаждаюсь городом. Давно не была в центре, чтобы вот так… просто насладиться осенней Москвой, домами и улочками. Все куда-то бежим и изредка наблюдаем из окна машины всю красоту. А сегодня в полной мере. И погода именно та – с солнышком и запахом осени!

Наслаждалась каждым лучиком! Пока гуляла попала на Fashion маркет, который расположился вдоль всего Тверского бульвара.

Очень много корнеров с одеждой от разных дизайнеров, стенды с аксессуарами и точки с визажистами. А еще столичные рестораны приготовили специальное меню в зоне фудкорта. Выходные обещают быть теплыми», – написала звезда.