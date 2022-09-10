«С солнышком и запахом осени»: Нюша в остромодной косухе оверсайз и кожаной юбке вышла на променад в Москве

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда выпустила несколько хитов и приняла участие в телевизионном шоу. Артистка много гастролировала, но теперь она предпочитает вести более размеренный образ жизни. Певица растит детей: дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона.
Примечательно, что этим летом Нюша много путешествовала. Она успела отдохнуть на Мальдивах. Там артистка отметила свое 32-летие. Примечательно, что она быстро вернулась в форму после родов. Певица отшила новые концертные костюмы и уже несколько раз выступила на сцене. Недавно она приехала в Россию.
Примечательно, что Нюша теперь старается чаще появляться на публике. На этот раз она отметилась в центре столицы. Певица решила прогуляться по знаменитым улочками. Она облачилась в остромодную косуху оверсайз и длинную кожаную юбку макси. Лук дополнили ботильоны на шпильке. Артистка поддержала тренд на экокожу.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
«Сегодня почти весь день наслаждаюсь городом. Давно не была в центре, чтобы вот так… просто насладиться осенней Москвой, домами и улочками. Все куда-то бежим и изредка наблюдаем из окна машины всю красоту. А сегодня в полной мере. И погода именно та – с солнышком и запахом осени!
Наслаждалась каждым лучиком! Пока гуляла попала на Fashion маркет, который расположился вдоль всего Тверского бульвара.
Очень много корнеров с одеждой от разных дизайнеров, стенды с аксессуарами и точки с визажистами. А еще столичные рестораны приготовили специальное меню в зоне фудкорта. Выходные обещают быть теплыми», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Нюша получила много комплиментов.