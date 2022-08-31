Лишила дара речи: Нюша в шелковом топе и юбке на запах устроила откровенные танцы на камеру

На этот раз Нюша вернулась в Дубай. На этот раз она сняла домашнее видео, на котором устроила танцы в гостиной. Певица облачилась в шелковый костюм изумрудного цвета. Топ на узле позволил ей блеснуть бюстом. Он даже засветила нижнее белье. Юбка на запах скрыла животик. Артистка с распущенными волосами грациозно выгибалась на камеру.

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