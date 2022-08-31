Лишила дара речи: Нюша в шелковом топе и юбке на запах устроила откровенные танцы на камеру

Нюша уже длительное время строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала популярной исполнительницей. Ее песни «Цунами», «Чудо» стали хитами.
Однако в последнее время артистка посвятила себя семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу с мужем Игорем Сивовым; А в конце 2021 года звезда родила сына Саффрона.
Этим летом Нюша вернулась на сцену. Она не скрывает, что работала над фигурой в последние месяцы, чтобы вернуться в форме. В августе певица устроила очередной отпуск, уехав с семьей на Мальдивы. Однако она то и дело публикует фото, на которых позирует в бикини. Также артистка позирует в мокрой одежде.
На этот раз Нюша вернулась в Дубай. На этот раз она сняла домашнее видео, на котором устроила танцы в гостиной. Певица облачилась в шелковый костюм изумрудного цвета. Топ на узле позволил ей блеснуть бюстом. Он даже засветила нижнее белье. Юбка на запах скрыла животик. Артистка с распущенными волосами грациозно выгибалась на камеру.
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«Ловите мою волну», – заявила звезда.
Поклонники были удивлены. Одни восхитились тем, как двигается Нюша. А другие были лишены дара речи, увидев ее откровенный наряд и танец. «Какая фигурка», «Выглядишь так, словно сбежала из клуба», «Ты же мамочка, как это развидеть», «Нюша, ты вообще не выросла», «Как это непристойно для девушки с детьми», — стали писать подписчики.