«Фигура – слов нет!»: Нюша в откровенном корсете и игривой юбке засветила округлый бюст на публике

Теперь Нюша гастролирует. Она приехала в Нижнекамск, где предстала на публике в дерзком образе. Певица облачилась в откровенный корсет и мини-юбку со складками. Также лук дополнили ботфорты. Она сделала яркий макияж и высокий хвост. Артистка стала прыгать перед зеркалом, не скрывая округлый бюст и бедра. Звезда рассмеялась, услышав звон.

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