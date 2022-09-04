«Фигура – слов нет!»: Нюша в откровенном корсете и игривой юбке засветила округлый бюст на публике

Нюша является известной певицей. Она много лет выступала на сцене. Слава к ней пришла в юном возрасте. Но теперь артистка предпочитает посвящать время семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастают дети: Серафима-Симба и Саффрон. Примечательно, что после родов звезда на несколько месяцев уехала в Дубай.
Нюша летом также много ездила. Она провела несколько недель на Мальдивах, где не только отдыхала, но и отметила свой день рождения. Артистка часто делилась кадрами, на которых позирует в купальнике. Она также часто танцевала. Певица приложила усилия, чтобы вернуться в форму после родов. А накануне звезда вернулась в Россию.
Теперь Нюша гастролирует. Она приехала в Нижнекамск, где предстала на публике в дерзком образе. Певица облачилась в откровенный корсет и мини-юбку со складками. Также лук дополнили ботфорты. Она сделала яркий макияж и высокий хвост. Артистка стала прыгать перед зеркалом, не скрывая округлый бюст и бедра. Звезда рассмеялась, услышав звон.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие поразились тому, как она постройнела. «Какая у вас талия», «Ох, вот это наряд», «Откуда такое декольте», «Выглядишь сногсшибательно», «Фигура — слов нет!»», «Потрясная», «Нюша, раньше вы были скромнее», «Наряд словно у Бузовой одолжила», «Постройнели», — стали писать пользователи Сети.