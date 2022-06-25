С красочным закатом: Галкин устроил велопрогулку по побережью в Израиле

Максим Галкин является известным юмористом. Он уже давно завоевал любовь публики. Также артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой.

Влюбленные до недавнего времени жили в замке в деревне Грязь, а потом уехали в Израиль. Двойняшки Лиза и Гарри доучивались в школе онлайн.