С красочным закатом: Галкин устроил велопрогулку по побережью в Израиле

Максим Галкин является известным юмористом. Он уже давно завоевал любовь публики. Также артист счастлив в браке с Аллой Пугачевой.
Влюбленные до недавнего времени жили в замке в деревне Грязь, а потом уехали в Израиль. Двойняшки Лиза и Гарри доучивались в школе онлайн.
Накануне Максим уж был дома в Кесарии. Он заснял Пугачеву в белых шортах. Артист завершил гастроли, но скоро снова поедет давать концерты уже в Европе.
А пока юморист отправился на вечернюю велопрогулку. Он запечатлелся в защитном шлеме. Его волосы стали завиваться от морского воздуха. Муж Примадонны решил показать огни ночного гора и закат над морем.
Поклонники восхитились кадрами. Многие также отметили, что Галкин похорошел. «Какая красотища», «Вот это закат! А какие яхты», «Ну просто шикарно», «Вы прям не расстаетесь с велосипедом», «А Гарри не с вами? В Грязи вы катались с ним», «Радуете такой красотой», — прокомментировали пост подписчики.
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