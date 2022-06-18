Гарри в Dolce&Gabbana, а Лиза – в сарафане в цветочек: Галкин показал подросших двойняшек в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин уже около 20 лет вместе. Они не раз смеялись на колкими высказываниями хейтеров об их разнице в возрасте. Певица вырастила дочку Кристину Орбакайте.
А теперь у нее растут двойняшки Лиза и Гарри, которых для пары выносила суррогатная мама. Супруги растили их в замке в деревне Грязь, но в этом году звездная семья уехала в Израиль.
Теперь пара живет на вилле брата Галкина. Сам юморист дает концерты, а вот Алла Борисовна приглядывает за малышами. Иногда они ходят купаться на море. А вот 18 июня Максим отпраздновал свое 46-летие. В честь этого события он устроил застолье и поделился редким семейным фото.
В кадре именинник позировал с женой. Также с ним были и дети. Лиза покрасовалась в сарафане в цветочек. Ее волосы стали еще более светлыми, так как выгорели на солнце. А вот Гарри чуть-чуть поправился и не скрыл щечки, так как сделал короткую стрижку. Он предстал в футболке и шортах Dolce&Gabbana.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды
Уже давно Галкин не показывал двойняшек, поэтому многие удивились тому, как выросли дети. Многие осыпали комплиментами наследников пары.
«Хорошие такие», «Классные все», «Ох, как вырос Гарри! А прическа шикарная», «Дети прям изменились, вытянулись и загорели», «Какая же вы крутая семья! Прям любуемся вами каждый раз», «Вот так выглядит счастье», — прокомментировали пост подписчики.