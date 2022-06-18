Гарри в Dolce&Gabbana, а Лиза – в сарафане в цветочек: Галкин показал подросших двойняшек в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин уже около 20 лет вместе. Они не раз смеялись на колкими высказываниями хейтеров об их разнице в возрасте. Певица вырастила дочку Кристину Орбакайте.

А теперь у нее растут двойняшки Лиза и Гарри, которых для пары выносила суррогатная мама. Супруги растили их в замке в деревне Грязь, но в этом году звездная семья уехала в Израиль.