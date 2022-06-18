«Семья – это сила!»: Галкин запечатлел Пугачеву и дочку с сыном за праздничным столом в Израиле

Максим Галкин является не только знаменитым юмористом, но и мужем Аллы Пугачевой. Они вместе уже около 20 лет и во всем поддерживают друг друга.

У супругов подрастают дети: восьмилетние Лиза и Гарри. До недавнего времени звездная семья находилась в замке в деревне Грязь, но зимой они уехали в Израиль, за что их осудили некоторые коллеги.