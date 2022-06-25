Уехала без мужа и дочки: Кудрявцева в платье «бабушки» и неоновых кроссовках отметилась на прогулке в Ереване

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Теперь многие зрители ее знают, как ведущую передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Она не скрывает, что стилисты подбирают ей образы для съемок. А в обычной жизни блондинка любит носить наряд свободного кроя или спортивные костюмы.