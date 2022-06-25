Уехала без мужа и дочки: Кудрявцева в платье «бабушки» и неоновых кроссовках отметилась на прогулке в Ереване

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Теперь многие зрители ее знают, как ведущую передач «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Она не скрывает, что стилисты подбирают ей образы для съемок. А в обычной жизни блондинка любит носить наряд свободного кроя или спортивные костюмы.
Недавно Лера провела врем я с дочкой Марией, у которой прошел концерт в садике. Малышка является главной отрадой для телеведущей и ее мужа Игоря Макарова.
Но 24 июня она решила отправиться Армению. Блондинка прогулялась по улочкам Еревана. Примечательно, что она облачилась в синее платье миди с цветочным принтом и неоновые кроссовки.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Телеведущая прошлась по знаковым местам с другом Аветом Барсегяном. Она осталась в восторге от увиденного.
«Ереван!!! Ты прекрасный! Авет – люблю тебя, братишка», – отметила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Однако некоторые высмеяли ее наряд. «Лер, ну наряд пипец какой-то», «Словно у бабушки взяла наряд, а обувь у внука», «Лера, какая вы красивая», «Очень красивый розовый город. А вкуснотищи сколько!», «Прекрасная Лера», — прокомментировали пост подписчики.
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