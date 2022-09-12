С акцентом на щиколотки: Алсу в костюме цвета сочной травы с модными брюками щегольнула на шоу

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Однако со временем певица стала реже появляться на публике. Она погрузилась в семейную жизнь.

Артистка подарила мужу Яну Абрамову троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Недавно она отметила день рождения старшей наследницы.