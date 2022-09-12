С акцентом на щиколотки: Алсу в костюме цвета сочной травы с модными брюками щегольнула на шоу

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов. Однако со временем певица стала реже появляться на публике. Она погрузилась в семейную жизнь.
Артистка подарила мужу Яну Абрамову троих детей — Сафину, Микеллу и Рафаэля. Недавно она отметила день рождения старшей наследницы.
Но в этом году Алсу стала более активной. Она успевает не только гулять с подругами по Москве, но и принимать участие в концертах и передачах на ТВ. Недавно певица в белоснежном платье выступила на открытии Спартакиады. Она славится своей элегантностью. А вот накануне артистка также отметилась в шоу «Ты супер!» на НТВ.
На публике Алсу предстала в костюме цвета сочной травы с модными брюками-бананами. Наряд подчеркнул ее изящные щиколотки. Она дополнила образ топом с американской проймой, а белые лодочки завершили ее аутфит.
15-летняя Екатерина Смирнова из Котласа Архангельской области выбрала для выступления на «Ты супер!» песню Алсу «Иногда». Членов жюри тронуло проникновенное, по-девичьи робкое исполнение, результатом стали три зеленые кнопки.
Алсу и Екатерина Смирнова. Фото: соцсети звезды
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На на сцену вышла первую исполнительницу хита — Алсу, которая в 15 лет спела этот хит.
«Катя замечательно спела мою песню. Мне понравилась такая девичья искренность, очень было трогательно. Мне кажется, что 20 лет назад я пела ее так же, очень нежно. Поздравляю тебя Катя, ты молодец!» — призналась артистка.
Поклонники в свою очередь восхитились тем, как выглядит знаменитая артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
Программа «Ты супер!» выходит на НТВ по воскресениям в 20:20.