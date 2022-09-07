«Ты уже настоящая леди»: Алсу в элегантном мини-платье предстала с повзрослевшей дочкой Сафиной

Минувшим летом Алсу ездила отдыхать. Также она успела посетить несколько праздничных концертов. А свободное время певица посвящает прогулкам с друзьями. Ее можно увидеть как в платье или костюме, так и в джинсах скинни.

Не удивительно, что и ее наследницы привыкли одеваться с иголочки. 7 сентября артистка поздравила старшую дочку Сафину с днем рождения.