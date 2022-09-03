«Скромный человек»: Алсу в укороченных джинсах скинни и модном жакете вышла на променад с женой Мартиросяна

Алсу является популярной певицей. Она уже больше 20 лет выступает на сцене. Артистка не перестает выходить в свет, посещать премии и вечеринки. В этом году она также стала участницей шоу «Маска».
Певица регулярно демонстрирует яркие и женственные образы. Она особое внимание уделяет нарядам, избегая вульгарности.
Этим летом Алсу много путешествовала. Но недавно она вернулась в Москву. Ей удалось провести время со старшей дочкой Сафиной. Также у нее растут Микелла и Рафаэль.
Личными кадрами она делится редко. На накануне артистка отправилась гулять на Патриаршие пруды. Она встретилась с женой Гарика Мартиросяна Жанной.
Если на сцене Алсу часто выступает в вечерних платьях в пол, то в обычной жизни она предпочитает стиль кэжуал. Певица на этот раз облачилась в укороченные темно-серые джинсы скинни и белой майке. Наряд дополнил модный жакет с узором из бархатной ткани и лоферы песочного цвета. Она сделала акцент на изящных щиколотках.
Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
«Встретила на Патриарших прудах Российскую певицу, телеведущую. Заслуженную артистку РФ, заслуженную артистку Республики Татарстан, народную артистку Республики Татарстан, народную артистку Республики Башкортостан.
Артистку ЮНЕСКО во имя мира (2011). Члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва. Представительницу России на конкурсе песни «Евровидение—2000», проходившем в Стокгольме. В жизни Алсу очень простой, скромный человек. Подошла ко мне и попросила сфотографироваться. Хорошая девочка, буду с ней еще дружить!» – написала жена Мартиросяна.
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Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети звезды
«Давай не будем забывать, что Алсу еще обладательница статуэток MTV, MUZtv, WorldMusicAwards, Тэффи и т.д., и т.п., многодетная мать, невероятная жена, крутая подруга и да, очень скромный, замечательный человек», – шутливо ответила ей певица.
Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Обожаю ваш искрометный юмор!», «Ой! Надо же, одновременно столько певиц», «Девчонки, какие вы красивые, клевые, роскошные», «Не верится, что Алсу мама троих детей! Какие ноги», «Просто роскошная артистка», — прокомментировали пост подписчики.