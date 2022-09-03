«Скромный человек»: Алсу в укороченных джинсах скинни и модном жакете вышла на променад с женой Мартиросяна

Этим летом Алсу много путешествовала. Но недавно она вернулась в Москву. Ей удалось провести время со старшей дочкой Сафиной. Также у нее растут Микелла и Рафаэль.

Личными кадрами она делится редко. На накануне артистка отправилась гулять на Патриаршие пруды. Она встретилась с женой Гарика Мартиросяна Жанной.