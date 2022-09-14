А Саффрон уже стоит на ножках: Нюша показала подросшего сына в пижаме супермена

Нюша знакома публике, так как большую часть жизни выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Если раньше певица всю себя отдавала работе, то теперь у нее на первом месте стоит семья. Она путешествует с мужем Игорем Сивовым. Своему избраннику артистка подарила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она стала мамой во второй раз.
Вот уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Однако она приезжает на родину, как и обещала. Этой осенью певица уже несколько раз отметилась в столице.
Она предпочитает носить современные наряды из кожи. Накануне артистка нарядила и дочку, которая любит пышные платья. А вот сына звезда показывает редко.
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На этот раз Нюша не могла не похвастаться тем, что Саффрону исполнилось девять месяцев. Она опубликовала редкие кадры с малышом, но снова скрыла его лицо. Но на фото видно, что мальчик уже умеет стоять. Он был в пижамке супергероя. Сын артистки играл в специальном манежике для детей.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многим не терпится с ним познакомиться. «Какой хорошенький», «Ну что за чудесный малыш», «Обожаю этого мальчика», «Ну он точно суперский», — стали писать подписчики.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды