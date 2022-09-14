А Саффрон уже стоит на ножках: Нюша показала подросшего сына в пижаме супермена

Вот уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Однако она приезжает на родину, как и обещала. Этой осенью певица уже несколько раз отметилась в столице.

Она предпочитает носить современные наряды из кожи. Накануне артистка нарядила и дочку, которая любит пышные платья. А вот сына звезда показывает редко.

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