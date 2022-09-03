«Решила продлить себе лето»: Бузова в мини-бикини в цветочек и тунике с бахромой блеснула формами в Белеке

Утро 3 сентября Ольга встретила в Белеке. Завтраком она насладилась на террасе, где выпила кофе. Артистка предстала в купальнике в цветочек и пляжном халатике с бахромой. Лук дополнили желтые сланцы. Телеведущая оголила свои длинные ноги и другие прелести фигуры. Также она заплела косы в афро стиле.

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