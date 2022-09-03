«Решила продлить себе лето»: Бузова в мини-бикини в цветочек и тунике с бахромой блеснула формами в Белеке

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже больше 18 лет строить карьеру и может похвастаться большим количеством наград. Артистка в этом году продолжила активно работать. Она ездила в Африку, выступала на концертах и участвовала в съемках новых проектов. Звезда при этом успевала отдыхать.
Недавно Ольга провела несколько дней в Сочи. Но потом она приехала в Москву выступила в Кремле в розовом костюме. А вот 1 сентября артистка продрогла, когда вышла гулять в джинсах и туфлях. Примечательно, что она решила уехать. Бузова оказалась в Турции, где теперь наслаждается бархатным сезоном.
Утро 3 сентября Ольга встретила в Белеке. Завтраком она насладилась на террасе, где выпила кофе. Артистка предстала в купальнике в цветочек и пляжном халатике с бахромой. Лук дополнили желтые сланцы. Телеведущая оголила свои длинные ноги и другие прелести фигуры. Также она заплела косы в афро стиле.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Решила продлить себе лето. А если Оля решила, значит Оля взяла, и улетела. Сейчас в Турции бархатный сезон, не очень жарко, но все еще тепло.
Впервые отдыхаю в этом отеле, и уже все нравится. Шикарная уединенная вилла, первая линия и теплое моря. Спортивная форма с собой, книги тоже, а больше ничего и не нужно. План – его нет, хочу просто выспаться и отдохнуть», – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие признались, что она похорошела. «Ну очень красивая», «Такой стиль идет», «В купальнике не пью кофе и не завтракают», «Видок роскошный», — стали писать подписчики.