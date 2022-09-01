Леди в розовом: Ольга Бузова в модном костюме с брюками кюлотами щегольнула в Кремле

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она ведет передачи на телевидении, дает концерты, играет в театре и снимается в кино.
В свои 36 лет блондинка может похвастаться большим заработком. Она завершает ремонт в своей квартире и много путешествует. На днях звезда несколько провела в Сочи, где посвятила время отдыху.
Теперь Ольга вернулась в Москву. С утра она щегольнула в повседневном образе, выбрав рваные джинсы и каблуки. Примечательно, что телеведущая едва не замерзла, так как в столице похолодало. А вечером она поспешила в центр на концерт в честь Дня знаний. Бузова оказалась в Кремлевском дворце.
На этот раз для выступления Ольга выбрала элегантный образ. Она предстала в костюме цвета Барби с брюками кюлотами и жакетом на запах с поясом. Наряд дополнили белая майка и модные туфли на шпильке. Бузова сделала высокий хвост с кудряшками и броский макияж с акцентом на глаза. Она пообщалась с прессой.
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А для гостей Ольга исполнила свои хиты. Она смогла зажигательно танцевать в своем наряде. Публика одарила ее овациями. А пользователи Сети не поскупились на комплименты. «Вот это стильно», «Какая красота», «Оля, как ты роскошно выглядишь», «Тебе идут такие цвета», «Это просто бесподобно», «Какая сразу тонкая талия», — стали писать подписчики.