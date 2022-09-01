Леди в розовом: Ольга Бузова в модном костюме с брюками кюлотами щегольнула в Кремле

Ольга Бузова давно стала медийной личностью. Она ведет передачи на телевидении, дает концерты, играет в театре и снимается в кино.

В свои 36 лет блондинка может похвастаться большим заработком. Она завершает ремонт в своей квартире и много путешествует. На днях звезда несколько провела в Сочи, где посвятила время отдыху.