«Мокрая голова и падчи»: Бузова в рваных джинсах и трендовой косухе вышла на улицу 1 сентября

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она длительное время вела шоу «Дом-2», а училась блондинка у самой Ксении Собчак.
Артистка добилась большого успеха в карьере. А вот в личной жизни ей пока не ведет. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым, а потом рассталась и с блогером Давой. В свои 36 лет звезда мечтает о детях и семье.
Примечательно, что этим летом Ольга много работает. Она также уделяет время спорту, чтобы быть в форме. На днях телеведущая вернулась из Сочи, где отдохнула в одиночестве. А накануне она выступила в Кремле, надев розовый костюм с брюками кюлотами. Бузова поздравила публику с Днем знаний.
1 сентября многие звезды отвели детей в школу: Алла Пугачева, Ксения Бородина, Екатерина Климова. А вот Бузова решила провести день на съемках. С утра она предстала в рваных белых джинсах и трендовой черной косухе. Блондинка дополнила лук ботильонами на шпильке Артистка решила выйти на улицу с мокрыми волосами и без макияжа.
«Мокрая голова и падчи! Выезжаю на съемки! 1 сентября, привет! Врываемся!» – заявила звезда.
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Но вечером Бузова решила заменить свои джинсы на джинсы скинни темного цвета, которые подчеркнули ее ноги. Она похвасталась, что продолжает выпускать наряды под своим брендом и скоро представит новинки. Ей сделали укладку с голливудскими локонами и макияж.
Поклонники отметили, что телеведущая не меняется. Многие признались, что у нее свой стиль в одежде, который им напоминает 2000-е года.