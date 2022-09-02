«Мокрая голова и падчи»: Бузова в рваных джинсах и трендовой косухе вышла на улицу 1 сентября

Ольга Бузова является одной из самых известных телеведущих. Она длительное время вела шоу «Дом-2», а училась блондинка у самой Ксении Собчак.

Артистка добилась большого успеха в карьере. А вот в личной жизни ей пока не ведет. Она пережила развод с Дмитрием Тарасовым, а потом рассталась и с блогером Давой. В свои 36 лет звезда мечтает о детях и семье.