Регина Тодоренко в черном платье-бюстье со шлейфом впервые появилась на красной дорожке ММКФ после родов

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она не скрывает, что начинала карьеру в качестве певицы. Однако позже ей удалось проявить себя в качестве телеведущей.
Зрители полюбили ее, когда Регина стала ведущей шоу «Орел и решка». Также она обрела счастье с Владом Топаловым. Супруги друг друга во всем поддерживают.
У пары подрастает сын Михаил. В этом году в звездной семье снова произошло пополнение. Она уехала в Майами, где родила второго сына Мира. Первый месяц Тодоренко посвятила наследникам. Она была рада тому, что рядом с ней во время родов были муж и сын.
Правда ей было сложно, так как Миша начал ревновать к новому члену семьи. А на днях Регина вернулась к работе. Она активно снимается в новых проектах.
А вот 2 сентября в Москве состоялось закрытие Международного кинофестиваля. Тодоренко воспользовалась случаем и вышла на красную дорожку. Она щегольнула в черном платье-бюстье со шлейфом. Телеведущая постаралась скрыть изъяны фигуры, подчеркнув талию. Она распустила волосы и дополнила лук ожерельем.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие отметили, что она хорошо выглядит, хотя после родов прошло мало времени.
«Это роскошно», «Какая вы красивая», «Вот это эффектное платье», «Ох, как это шикарно», «А вы умеете удивлять?», «Еще не идеальна, но выглядит элегантно», «Ну прям голливудская дива», «Это красиво! Вы молодец», — стали писать подписчики.