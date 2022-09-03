Регина Тодоренко в черном платье-бюстье со шлейфом впервые появилась на красной дорожке ММКФ после родов

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она не скрывает, что начинала карьеру в качестве певицы. Однако позже ей удалось проявить себя в качестве телеведущей.

Зрители полюбили ее, когда Регина стала ведущей шоу «Орел и решка». Также она обрела счастье с Владом Топаловым. Супруги друг друга во всем поддерживают.