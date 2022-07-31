«Разрешила себе все»: Литвинова поведала, как в последнее время живет в Европе

Весной Рената Литвинова решила, что хочет жить в Европе. Актриса и режиссер отправилась в Париж, где еще семь лет назад купила квартиру. На днях стало известно, что Рената собирается в Эстонию. В начале сентября в Таллине она представит свой моноспекталь «Кактус».

Тем временем Литвинова сообщила своим фанатам, как ей живется во Франции.