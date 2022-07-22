«Буду играть премьеру»: Литвинова вслед за Галкиным объявила о гастролях в Эстонии

Сбежавшая из России Рената Литвинова пошла по стопам Максима Галкина и объявила о своем выступлении в Европе. Поселившись в Париже, актриса долгое время была безработной, но на днях нашла себе дело по профессии. Звезда сообщила, что отправляется на гастроли в Эстонию.

«Буду играть премьеру своей новой пьесы «Кактус» в Таллине в рамках театрального фестиваля – 30 сентября», - сообщила актриса в соцсетях.

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Литвинова, напомним, покинула Россию после февральских событий. Как и Максим Галкин, который сейчас активно гастролирует по Латвии, после чего в графике у него значатся Эстония, Финляндия, Польша, Англия, Ирландия. А сентябрь отмечен выступлениями в Австралии.