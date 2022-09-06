Разошлась на ночь глядя: Бузова в горчичном платье с эффектном стройности побила посуду в ресторане в Турции

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она долгое время вела передачу «Дом-2». Телеведущая теперь работает в новых проектах и продолжает давать концерты. Она регулярно удивляет публику броскими нарядами. В 36 лет блондинка старается следить за фигурой. Примечательно, что звезда недавно уехала в отпуск.
Первые осенние дни Ольга проводит в Турции. Она остановилась в роскошном отеле. Телеведущая взяла с собой много книг, купальников. Она вечерами отправляется на ужин, наряжаясь в романтичные наряды. Компанию артистке составил PR-директор Антон. Они веселятся и порой даже танцуют. Бузова смеется над тем, что их уже называют парой.
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На этот раз она решила нарядиться в платье горчичного цвета с цветочным принтом. Наряд на запах с поясом скрывает изъяны фигуры. На днях поклонники заметили, что Ольга поправилась. лук дополнили босоножки на шпильке. Артистка собрала волосы в пучок, а также подчеркнула губы бордовой помадой.
«Два взмаха кисточкой, бордовые губы и я готова на ужин! Сегодня прям леди-леди!» – поделилась звезда.
Бузова решила насладиться изысканными блюдами морской кухни. Она оказалась в ресторане, где прошел греческий вечер. На днях там также повеселилась Виктория Лопырева. Телеведущая тоже не устояла. Она не только пустилась в пляс, но и стала бить тарелки. Артистка насладилась моментом и без стеснения улыбалась.
«Греческий вечер в Турции. Да здравствует позитив во всем в мыслях и поступках», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие осыпали ее комплиментами. «Оля, всегда улыбайся. Кайфуй от жизни», «Лучше танцуйте. Зачем тарелки-то бить», «Ну снова отрывается», «Хорошая традиция с тарелками! Вот бы так с бывшими поступать!», «Разошлась», — стали писать подписчики.