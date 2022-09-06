Разошлась на ночь глядя: Бузова в горчичном платье с эффектном стройности побила посуду в ресторане в Турции

Первые осенние дни Ольга проводит в Турции. Она остановилась в роскошном отеле. Телеведущая взяла с собой много книг, купальников. Она вечерами отправляется на ужин, наряжаясь в романтичные наряды. Компанию артистке составил PR-директор Антон. Они веселятся и порой даже танцуют. Бузова смеется над тем, что их уже называют парой.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».