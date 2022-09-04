Словно куколка: Бузова в топе с ниспадающими рукавами и мини-юбке в горох отправилась на романтический ужин

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она покинула скандальное шоу «Дом-2». Теперь блондинка ведет новые проекты. В этом году она снова ездила в Африку. Телеведущая каждый раз выбирает броские наряды для съемок, а также в обычной жизни. На днях звезда выступила в Кремле, надев розовый костюм с брюками-кюлотами.
Недавно Ольга отдохнула в Сочи. Однако этого ей показалось мало. В первых числах сентября телеведущая уехала из России. Она решила провести отпуск в Турцию, куда приехала не одна. Первый день артистка посвятила тому, что загорала на пляже и читала книги. Вечером Бузова решила нарядиться для ужина под звездами.
На этот раз Ольга захотела облачиться в топ с ниспадающими рукавами и мини-юбке в горох. Она подчеркнула свои длинные ноги. Артистка на отдыхе носит косички, а от макияжа она отказалась. Ужинать телеведущая отправилась со своим PR-директором Антоном. Им накрыли на стол у бассейна.
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«Самое главное – чтобы костюмчик сидел! Очень классный! Смотрите, такая юбочка, топ на резиночке. Прям цветочек. Если честно, у меня в животе урчит. Мы ничего не ели со вчерашнего дня. Все мы ужинать!
Это мой любимый салат турецкий, Смотрите, как красиво! Прям такой романтический ужин! У нас романтик!» – поделилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что без косметики она смотрится моложе. Девчачий образ также сразил поклонников.