Словно куколка: Бузова в топе с ниспадающими рукавами и мини-юбке в горох отправилась на романтический ужин

На этот раз Ольга захотела облачиться в топ с ниспадающими рукавами и мини-юбке в горох. Она подчеркнула свои длинные ноги. Артистка на отдыхе носит косички, а от макияжа она отказалась. Ужинать телеведущая отправилась со своим PR-директором Антоном. Им накрыли на стол у бассейна.

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