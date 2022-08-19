«Пройдут в Европе»: Собчак высказалась о гастрольном туре Земфиры

С началом известных мировых событий Земфира примкнула к числу тех, кто поспешил покинуть пределы России. Вместе с Ренатой Литвиновой певица отправилась в Париж. Накануне она объявила даты своего гастрольного тура. В списке – только европейские города.
Высказаться об этом поспешила Ксения Собчак.
«Земфира объявила даты и города осеннего тура. Все концерты пройдут в Европе. Земфира высказалась о ситуации в Украине один раз, 25 февраля, но позже удалила запись и уехала из России. Поедете на Земфиру?» - написала Собчак в телеграм-канале.
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Фанаты возмутились таким предложением. Некоторые даже отметили, что Земфира не стоит того, чтобы ради нее куда-то ехать или идти.
«С удовольствием бы сходила в России, давно хотела. Но в Европу ради концерта — не. Земфира того явно не стоит, чтобы ради нее куда-то ехать, но это мое мнение», - писали пользователи Сети.