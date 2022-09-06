Осенний тренд: Стеша Маликова отметилась в остромодных джинсах и твидовом жакете в крапинку

Теперь Сташа готовится выпустить новую коллекцию нарядов. Она решила похвастаться обновками. На новых фото юная бизнеследи покрасовалась в остромодных широких джинсах и черном твидовом жакете в крапинку. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Маликова призналась, что одна из вещей ее бренда.

«Почти идеальные джинсы найдены. Красивый твидовый жакет», – написала она.

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