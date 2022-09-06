Осенний тренд: Стеша Маликова отметилась в остромодных джинсах и твидовом жакете в крапинку

Стеша Маликова выросла в звездной семье. Она является дочкой Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. С малых лет наследница певица посещала светские рауты и много путешествовала. Она посвящала много времени образованию. При этом юная студентка интересовалась модой, поэтому еще во время учебы создала свой бренд одежды.
Примечательно, что Стеша часто дает советы и демонстрирует актуальные образы. Она не так давно продемонстрировала платье с воротником «Клодин». А вот 1 сентября дочка Маликова с родителями проводила брата Марка в школу. Тогда она предстала в платье в цветочек и косухе. Подобные наряды носят Ксения Бородина и Оксана Самойлова.
Теперь Сташа готовится выпустить новую коллекцию нарядов. Она решила похвастаться обновками. На новых фото юная бизнеследи покрасовалась в остромодных широких джинсах и черном твидовом жакете в крапинку. Лук дополнили лоферы на толстой подошве. Маликова призналась, что одна из вещей ее бренда.
«Почти идеальные джинсы найдены. Красивый твидовый жакет», – написала она.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит наследница артиста. Многие признались, что берет пример со Стефании. Она получила много комплиментов. «Прям юная леди», «Какая милая», «Очень красивый лук получился», «Жакет придает элегантности», «Ну вы прям шикарно выглядите», «Очень стильно», — стали писать подписчики.