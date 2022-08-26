«Актуально в предверии 1 сентября»: Стеша Маликова в стильном мини-платье с воротником «Клодин» отметилась в кафе

Стеша Маликова уже окончила МГИМО. Она оставила позади все переживания из-за учебы и экзаменов. Дочка Дмитрия Маликова уже два года занимается своим бизнесом. Она запустила бренд одежды. Зачастую юная бизнеследи демонстрирует элегантные костюмы и женственные платья. Недавно за вдохновением она ездила в Нью-Йорк.
Обычно Стеша с радостью дает советы по стилю. Каждый сезон она выпускает актуальные наряды. И если летом дочка певца носила сарафаны, платки, топы и джинсы клеш, то теперь она решила похвастаться идеальным луком для 1 сентября. Маликова принарядилась, чтобы отправится в кафе в Москве.
На новых фото Стеша позировала в черном мини-платье в стиле бэби-долл. Изюминкой образа стала расклешенная юбка и белый воротник «Клодин». Она дополнила аутфит алой сумочкой и балетками с лаковым носом. Волосы дочка Маликова предпочла распустить. Нежный макияж поставил точку в ее образе.
«Завтра в школу не идем», – написала она.
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Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились нарядом. Многие стали писать ей комплименты. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил концептмейкер Александр Осипов.
«Платье Стефании можно назвать классикой – приталенный силуэт с юбкой-клеш или юбкой-солнце, воротничок гимназистки. В общем образ прилежной ученицы, что особенно актуально в предверии 1 сентября.
Однако гимназистка, что говорится, уже не та. Маликова давно окончила школу, поэтому выбор такого подросткового наряда несколько озадачивает. Не уместно.
К тому же черный цвет совершенно не идет ее цветотипу. Он делает Стешу старше, что усиливает впечатление неуместности», – высказался эксперт.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Александр Осипов — концептмейкер. Он уже много лет занимает пьедестал популярных в Европе и Азии авторитетнейших мастеров. Выполняя дизайн предметов мебели, одежды, различных элементов декора Александр успел поработать с очень известными и именитыми мировыми брендами. Его творчество невозможно спутать ни с чем, а неповторимый почерк ощущается даже в мельчайших деталях его уникальных творений.
Александр Осипов. Фото: Teleprogramma.pro