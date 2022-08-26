«Актуально в предверии 1 сентября»: Стеша Маликова в стильном мини-платье с воротником «Клодин» отметилась в кафе

На новых фото Стеша позировала в черном мини-платье в стиле бэби-долл. Изюминкой образа стала расклешенная юбка и белый воротник «Клодин». Она дополнила аутфит алой сумочкой и балетками с лаковым носом. Волосы дочка Маликова предпочла распустить. Нежный макияж поставил точку в ее образе.

«Завтра в школу не идем», – написала она.

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