Просто леди: Алсу в черном атласном платье с разрезом появилась на побережье в Турции

Алсу уже много лет выступает на сцене. Ее хиты «Зимний сон», «Иногда» и другие треки давно стали главными в ее репертуаре. Однако певица не перестает совершенствоваться.

Она выступает в новых амплуа, как в шоу «Маска». Также артистка в свои 39 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом. И это при том, что у нее трое детей.