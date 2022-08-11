Просто леди: Алсу в черном атласном платье с разрезом появилась на побережье в Турции

Алсу уже много лет выступает на сцене. Ее хиты «Зимний сон», «Иногда» и другие треки давно стали главными в ее репертуаре. Однако певица не перестает совершенствоваться.
Она выступает в новых амплуа, как в шоу «Маска». Также артистка в свои 39 лет может похвастаться стройностью и моложавым видом. И это при том, что у нее трое детей.
В этом году Алсу часто появлялась на праздниках у друзей и выступала на городских концертах для выпускников. Певица каждый раз представала на публике в новых нарядах.
Она носит как вечерние платья, так и яркие костюмы. Но недавно ее стали подозревать в беременности. Звезда на отдыхе носит наряды свободного кроя, но они не скрыли изменения в ее фигуре.
Вот уже несколько недель Алсу находится в отпуске. Она не скрывает, что проводит время на море с семьей. При этом лишь иногда певица публикует фото.
На этот раз она вышла на променад, облачившись в платье из атласа по фигуре с разрезом. Артистка собрала волосы в тугой пучок и дополнила лук аксессуарами и круглыми серьгами.
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Алсу. Фото: соцсети
Кадры из Турции восхитились поклонников. Многие отметили, что Алсу выглядит безупречно. Но некоторые все же посчитали, что наряд неудачно сложился в складки в области живота. Ее снова заподозрили в беременности.
«Невероятно красива», «Алсу, какая красивая, нежная!», «Словно беременная», «Поправилась немного, наверное вы в положении», «Вечно молодая», — прокомментировали пост подписчики.