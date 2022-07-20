«На все случаи жизни»: Алсу примерила три самых модных платья сезона из струящейся ткани

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она за минувшие 20 лет практически не изменилась, чем удивила поклонников. Певица следит за внешностью и регулярно выступает в вечерних платьях.
Даже Филипп Киркоров восхищается ее элегантностью. При этом в 39 лет у нее трое детей. Звезда продолжает строить карьеру и в этом году не раз выходила в свет.
Летом многие звезды путешествуют. Алсу любит проводить отпуск в жарких странах с семьей. Накануне она устроила шопинг. Артистка примерила платья как макси, так и мини. Она решила показать свои фавориты.
Особенно сильно певице понравились платья оверчайз в пол. Струящаяся ткань позволила скрыть изъяны фигуры, а открытое плечико придало изюминку.
Артистка выбрала цвет фуксию, а потом примерила и наряд в васильковом оттенке. Еще больше Алсу пришла в восторг от черного платья оверсайз на тонких бретельках. Она надела пояс, подчеркнув талию.
«Сарафанчик на все случаи жизни. Мне кажется, в зависимости от аксессуаров можно и на вечер, и пойти на пляж.
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Поклонники восхитились выбором артистки. Многие восхитились тем, как выглядит многодетная мама. «Ну какая красивая», «Одно платье лучше другого», «Черный цвет вам идет, но в ярком мы вас видим редко», «Очень красивая женщина», «Восхищаете своей грацией», «Какие крутые луки», — стали писать подписчики.