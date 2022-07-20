«На все случаи жизни»: Алсу примерила три самых модных платья сезона из струящейся ткани

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она за минувшие 20 лет практически не изменилась, чем удивила поклонников. Певица следит за внешностью и регулярно выступает в вечерних платьях.

Даже Филипп Киркоров восхищается ее элегантностью. При этом в 39 лет у нее трое детей. Звезда продолжает строить карьеру и в этом году не раз выходила в свет.