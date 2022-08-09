«Тренд сезона»: Алсу в модном платье макси с эффектом стройности щегольнула на курорте

Алсу уже много лет выступает на сцене. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит певица, хотя ее дебют прошел, когда она была юной, больше 22 лет назад.
Теперь у артистки растут дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Она продолжает выступать, посещать вечеринки и демонстрировать стильные образы.
Если в начале лета Алсу отметилась на съемках и в гостях у друзей, то теперь она отдыхает с семьей на море. С собой певица взяла множество нарядов. Она заверяет, что любит поесть, поэтому скрывает фигуру под нарядами оверсайз. А вот поклонники стали подозревать ее в беременности.
На этот раз Алсу покрасовалась в платье макси шоколадного цвета. Наряд свободного кроя на тонких бретельках дополняли длинные бусы и шлепки. А вот волосы она распустила, не став придавать им сильный объем. Артистка выглядела естественно. Поклонники были восхищены красотой 39-летней звезды.
А вот для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова. Она призналась, что наряд Алсу актуален и универсален.
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«На Алсу актуальный летний сарафан. Основное его преимущество, что он подойдет на любую фигуру. Визуально он вытягивает силуэт, а летящий крой делает фигуру легче и стройнее.
Алсу выбрала интересный цвет, который хорошо подходит под цвет ее кожи и волос. Длина макси - тренд текущего сезона, она уверенно смещает длину миди со своего пьедестала. Судя по тенденциям она будет актуально как минимум несколько будущих сезонов.
Аккуратные и элегантные украшения дополняют летний образ, не перегружая его. Идеальный вариант для пляжного отдыха. Учитывая его универсальность я бы рекомендовала девушкам присмотреться к нему», – высказалась эксперт.
Алсу. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.
Виктория Шабанова. Фото: Teleprogramma.pro