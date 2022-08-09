«Тренд сезона»: Алсу в модном платье макси с эффектом стройности щегольнула на курорте

Алсу уже много лет выступает на сцене. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо выглядит певица, хотя ее дебют прошел, когда она была юной, больше 22 лет назад.

Теперь у артистки растут дети: Сафина, Микелла и Рафаэль. Она продолжает выступать, посещать вечеринки и демонстрировать стильные образы.