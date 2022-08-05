«Прогнулся под изменчивый мир»: Джигурда – о позиции Макаревича

После отъезда в Израиль, Андрей Макаревич не перестает раздавать интервью, в которых негативно высказывается в адрес России. На этот раз он заявил, что ему вообще нет смысла ехать сюда, так как все концерты «Машины времени» отменили.

Эпатажный актер Никита Джигурда высказал свое мнение на этот счет.