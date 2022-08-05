«Прогнулся под изменчивый мир»: Джигурда – о позиции Макаревича

После отъезда в Израиль, Андрей Макаревич не перестает раздавать интервью, в которых негативно высказывается в адрес России. На этот раз он заявил, что ему вообще нет смысла ехать сюда, так как все концерты «Машины времени» отменили.
Эпатажный актер Никита Джигурда высказал свое мнение на этот счет.
Андрей Макаревич. Фото: Global Look Press
«Андрей Макаревич прогнулся под изменчивый мир, потому что с его интеллектом можно легко увидеть, что западные СМИ заваливают фейками людей. <...> Но Андрей Макаревич целенаправленно говорит оскорбительные вещи о том, что «не люди уехали из России, а Россия от людей», мол, остались всякие ***. Бог ему судья!» - цитируют Джигурду «Народные новости».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее публицист Михаил Шахназаров назвал Андрея Макаревича биошлаком.