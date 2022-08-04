«Что я буду там делать?»: Макаревич заявил, что не вернется в Россию

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич живет в Израиле и возвращаться в Россию не планирует. Об этом он заявил в эфире YouTube-шоу «Гвозди».
«Сейчас я не еду в Россию. Я не понимаю, что я буду там делать? Концерты наши запрещены. Сидеть дома? Сидеть дома я могу где угодно», - сказал Макаревич.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее в России отменили все концерты группы «Машина времени». После высказываний артиста о России и россиянах фанаты начали массово сдавать билеты, а организаторы отменяли концерты.