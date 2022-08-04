«Что я буду там делать?»: Макаревич заявил, что не вернется в Россию

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее в России отменили все концерты группы «Машина времени». После высказываний артиста о России и россиянах фанаты начали массово сдавать билеты, а организаторы отменяли концерты.