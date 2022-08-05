«Издевательские речи»: Шахназаров назвал Макаревича биошлаком

Андрей Макаревич несколько месяцев назад уехал в Израиль. С тех пор музыкант не раз высказывался в адрес России и россиян. Негативные комментарии дает он и сейчас.
Накануне лидер «Машины времени» дал очередное интервью, в котором заявил, что ему нет смысла возвращаться в Россию.
Публицист Михаил Шахназаров, посмотрев кадры, высказал свое мнение.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
«Послушайте, а вот после этих издевательских речей, после попыток ставить нам диагнозы, после этого русофобского «меня не интересует, чем эти люди занимались на протяжении сотен лет», этому биошлаку будет позволено приезжать в Россию?» - возмутился Шахназаров в своем телеграм-канале.