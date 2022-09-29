Пристроят в новую школу? Алла Пугачева снова прервала учебу двойняшек Лизы и Гарри ради поездки в Израиль

Алла Пугачева давно не выступает на сцене, но всегда оказывается в центре внимания. В этом году она впервые устроила себе большой отпуск и уехала с семьей.
Певица лишь в конце лета привезла двойняшек Лизу и Гарри в Москву. Она отвела их 1 сентября в школу. Ранее артистка заверяла, что они продолжат спокойно учится
Еще недавно Алла Борисовна гуляла с наследниками по Красной площади в День города. Она также повидалась с Кристиной Орбакайте и друзьями. Однако Максима Галкина* признали иноагентом. После этого певица вступилась за мужа и попросила ее зачислить в эти же списки. А 29 сентября артистка уехала из страны вместе с двойняшками.
Пока Пугачева никак не комментирует свой отъезд. Однако Лиза и Гарри ранее уже переходили на онлайн обучение в своей же Первой московской гимназии. Однако теперь они уехали почти в начале учебы, поэтому, скорее всего, певица просто пристроил их в новую школу в Израиле.
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Там есть несколько русских учебных заведений. По данным СМИ, обратные билеты звезда не покупала. Не исключено, что даже Новый год звездная семья отметит за границей. У Галкина* гастроли расписаны даже на следующий год. А в скором времени он даст концерты в Испании.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.