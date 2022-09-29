Пристроят в новую школу? Алла Пугачева снова прервала учебу двойняшек Лизы и Гарри ради поездки в Израиль

Пока Пугачева никак не комментирует свой отъезд. Однако Лиза и Гарри ранее уже переходили на онлайн обучение в своей же Первой московской гимназии. Однако теперь они уехали почти в начале учебы, поэтому, скорее всего, певица просто пристроил их в новую школу в Израиле.

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Там есть несколько русских учебных заведений. По данным СМИ, обратные билеты звезда не покупала. Не исключено, что даже Новый год звездная семья отметит за границей. У Галкина* гастроли расписаны даже на следующий год. А в скором времени он даст концерты в Испании.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.