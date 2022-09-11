«Гуляем по красавице Москве»: Пугачева в белом пальто привела двойняшек Лизу и Гарри на Красную площадь

Компанию певице составил Гуляев. Они оказались на Красной площади. Пугачева была в джинсах скинни и белом укороченном пальто. Лук дополнили кожаные лоферы в тон. Рядом с ней стоял Гарри, облаченный в куртку горчичного цвета и джинсы. А вот его сестра щегольнула в яркой косухе и черной мини-юбке.

«Ребята, мы на Красной площади», – шепнул Гуляев. «Это мы знаем», – ответил ему сын Примадонны.

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