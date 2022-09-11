«Гуляем по красавице Москве»: Пугачева в белом пальто привела двойняшек Лизу и Гарри на Красную площадь

Алла Пугачева уже давно стала легендарной певицей. Она перестала выступать на публике, так как решила посвятить себя семье. Раньше артистка так много гастролировала, что не успевала наслаждаться обычными вещами. Она воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. В этом году вместе с мужем Максимом Галкиным звезда устроила наследникам каникула на море.
Пугачева лишь недавно прилетела в Россию. Она успела отдохнуть в Юрмале с наследниками. А вот Максим продолжает гастролировать по миру. Певица предпочитает наслаждаться осенней погодой. Она уже посетила театр, нагрянула в бутик Игоря Гуляева и отвела детей в школу 1 сентября. А вот в День города звезда решила привести двойняшек в центр города, где проходят праздничные гуляния.
Компанию певице составил Гуляев. Они оказались на Красной площади. Пугачева была в джинсах скинни и белом укороченном пальто. Лук дополнили кожаные лоферы в тон. Рядом с ней стоял Гарри, облаченный в куртку горчичного цвета и джинсы. А вот его сестра щегольнула в яркой косухе и черной мини-юбке.
«Ребята, мы на Красной площади», – шепнул Гуляев.
«Это мы знаем», – ответил ему сын Примадонны.
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«С любимыми и дорогими моему сердцу гуляем по красавице Москве! С праздником, Москва», – заявил дизайнер.
Поклонники были рады видеть звездную семью. По всей видимости, двойняшки впервые оказались в центре столицы в день, когда городу исполнилось 875 лет. Лиза выглядела воодушевленной, как и ее брат. «Какие милые», «Москва самая красивая», «Какие хорошенькие», «Ох, какой подарок нам», «Алла Борисовна сияет», — стали писать подписчики.