По Галкину* дети тоскуют? Почему Пугачева не сдержала свое слово

Пока сама Пугачева не пояснила, почему спешно покинула страну. Она ранее обещала, что дети будут учится в подмосковной школе. Весной им уже приходилось доучиваться дистанционно, когда супруги впервые уехали в Израиль.

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Не исключено, что двойняшки соскучились по отцу. Но еще недавно юморист был в Карловых Варах с концертом. А в октябре у него расписаны выступления в Испании. Поклонники подозревают, что Алла Борисовна решила покинуть Россию из-за сложившейся ситуации. Напомним, что Галкина* признали иноагентом. Она сразу объявила, что ее тоже можно зачислить в этот список.

Отмечается, что Примадонна обратные билеты не покупала. Возможно, что Новый год двойняшки впервые отметят не в замке в деревне Грязь, а на курорте.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.