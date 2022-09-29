По Галкину* дети тоскуют? Почему Пугачева не сдержала свое слово

Максим Галкин* в этом году отправился в большой гастрольный тур. Его концерты расписаны на год вперед. Он уже выступал в Израиле, Латвии, Великобритании и Австралии. А вот Алла Пугачева в конце лета приехала в Москву. Как она и обещала, 1 сентября двойняшки Лиза и Гарри пошли в школу. Сама артистка виделась с друзьями и устраивала шопинг.
Не так давно Алла Борисовна была в гостях у подруги Марины Юдашкиной. А на днях она прервала молчание и почтила память Бориса Моисеева, который ушел из жизни. Но, по всей видимости, певица не посетит похороны друга. 29 сентября стало известно, что артистка уехала из страны вместе с Лизой и Гарри.
Пока сама Пугачева не пояснила, почему спешно покинула страну. Она ранее обещала, что дети будут учится в подмосковной школе. Весной им уже приходилось доучиваться дистанционно, когда супруги впервые уехали в Израиль.
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Не исключено, что двойняшки соскучились по отцу. Но еще недавно юморист был в Карловых Варах с концертом. А в октябре у него расписаны выступления в Испании. Поклонники подозревают, что Алла Борисовна решила покинуть Россию из-за сложившейся ситуации. Напомним, что Галкина* признали иноагентом. Она сразу объявила, что ее тоже можно зачислить в этот список.
Отмечается, что Примадонна обратные билеты не покупала. Возможно, что Новый год двойняшки впервые отметят не в замке в деревне Грязь, а на курорте.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.