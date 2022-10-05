Пришли поддержать своего папу: Сергей Лазарев запечатлел дочку и сына на съемках (фото)

Сергей Лазарев является известным исполнителем. Он регулярно выступает на сцене. Певец смог завоевать множество наград, а также он дважды ездил на «Евровидение». Теперь артист часто становится ведущим телевизионных шоу. А вот личную жизнь он скрывает. Но несколько лет назад Сергей перестал скрывать детей, которых родила ему суррогатная мать.
В этом году певец отвел сына Никиту во второй класс. А вот дочка Анна еще не ходит на учебу. Артист старается все свободное время посвящать детям. Хотя в этом году он несколько раз ездил отдыхать без наследников. Теперь у него начались насыщенные рабочие будни, но дети решили его поддержать.
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В соцсети Лазарев выложил трогательное фото. За кулисами на стульчиках сидели его наследники. У Анны волосы были собраны в хвост. Она была облачена в серые шорты и футболку. Никита сидел рядом с сестрой.
«Мои главные зрители», — отметила певец.
Поклонники восхитились тем, как выросли малыши. Многие удивились, что сын артиста не на учебе. При этом многие были поражены, что Сергей уделяет внимание детям, несмотря на свою занятость.
Анна и Никита Лазаревы. Фото: соцсети звезды