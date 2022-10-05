Пришли поддержать своего папу: Сергей Лазарев запечатлел дочку и сына на съемках (фото)

В этом году певец отвел сына Никиту во второй класс. А вот дочка Анна еще не ходит на учебу. Артист старается все свободное время посвящать детям. Хотя в этом году он несколько раз ездил отдыхать без наследников. Теперь у него начались насыщенные рабочие будни, но дети решили его поддержать.

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