Пришли на шоу «Аватар»: Лазарев запечатлел, как дочка в розовом костюме и резиновых сапогах танцует с братом

Сергей Лазарев является одним из самых известных певцов в России. Он больше 20 лет выступает на сцене и несколько раз ездил на «Евровидение». В последнее время артист все чаще становится ведущим телевизионных проектов. Недавно он стал членом жюри в новом проекте «Аватар», которое стартовало на НТВ.
Отметим, что Лазарев хранит свою личную жизнь в тайне. После расставания с Лерой Кудрявцевой он не говорит о своих сердечных делах. Но у него появились дети, которых артист первые года скрывал. Суррогатная мама подарила ему сына Никиту, а потом и дочку Анну. Старший наследник певица учится во втором классе и ходит на занятия по танцам в школу Аллы Духовой.
На этот раз Лазарев привез детей к себе на работу. Малыши оказались за кулисами шоу «Аватар». Певец заснял, как его сына танцует. Мальчик был в водолазке, ботинках и спортивных брюках. Аня облачилась в розовый костюм и резиновые сапоги лимонного цвета. Она тоже решила не отставать и пустилась в пляс.
«Артисты», – написал артист.
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Поклонники восхитились малышами. Многие отметили, что Аня очень подросла. Другие заметили, что дети такие же талантливые, как папа.
«Как это трогательно», «Никита шикарно танцует», «Это главная радость теперь — дети»«, «Сережа, какие они у тебя классные», «Дочка у вас очень обаятельная», «Они могли бы стать участниками шоу», «Аня просто прелесть», — стали писать подписчики.