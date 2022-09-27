Пришли на шоу «Аватар»: Лазарев запечатлел, как дочка в розовом костюме и резиновых сапогах танцует с братом

На этот раз Лазарев привез детей к себе на работу. Малыши оказались за кулисами шоу «Аватар». Певец заснял, как его сына танцует. Мальчик был в водолазке, ботинках и спортивных брюках. Аня облачилась в розовый костюм и резиновые сапоги лимонного цвета. Она тоже решила не отставать и пустилась в пляс.

«Артисты», – написал артист.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».