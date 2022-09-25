Современная леди: Нетребко в струящемся платье в цветочек и голубой косухе повеселилась Будапеште

А 24 сентября Анна приехала в Будапешт. Она успела прогуляться по городу и посетить местный театр, где спела. Артистка облачилась в черное струящееся платье в цветочек и голубую косуху. Образ дополняли бархатные ботильоны в тон. Певица сделала воздушную укладку с кудряшками и макияж с акцентом на глаза.

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