Современная леди: Нетребко в струящемся платье в цветочек и голубой косухе повеселилась Будапеште

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она не скрывает, что привыкла постоянно гастролировать. Артистка в этом году столкнулась со сложностями, так как многие театры перестали с ней сотрудничать из-за ситуации в мире. Но летом она выступала в Италии, а не так давно с мужем Юсифом Эйвазовым дала концерт в Германии.
Но недавно Анна сделала перерыв в работе. Она провела несколько дней в Вене, где живет много лет. Оперная дива отпраздновала 51-летие в кругу друзей. Она славится своим чувством стиля. Певица заявила, что продолжит и дальше носить смешные прически, так как не хочет меняться. На днях артистка отметилась в пурпурном плаще и шляпке.
А 24 сентября Анна приехала в Будапешт. Она успела прогуляться по городу и посетить местный театр, где спела. Артистка облачилась в черное струящееся платье в цветочек и голубую косуху. Образ дополняли бархатные ботильоны в тон. Певица сделала воздушную укладку с кудряшками и макияж с акцентом на глаза.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Также Анна накинула на плечи палантин Louis Vuitton. Она выступила перед своими коллегами. Певицу осыпали комплиментами. Она выложила снимки в соцсети.
«Привет, Будапешт!» – написала звезда.
Поклонники были в восторге от того, как выглядит оперная дива. Многие осыпали ее комплиментами. «Ах! Как красиво звучит ваш голос!», «Все красиво, красивая и шикарно звучите», «Все и вся непревзойденно прекрасно!», «Снова наслаждение и снова радость», «В этом платье вы очаровательны», — прокомментировали пост подписчики.