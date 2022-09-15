«А приключения так и не заканчивались»: Бородина отправилась в Мадрид, а оказалась в Барселоне

Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще веселиться с подругами. Летом Ксения два раза возила дочек в Турцию. Она также не раз ездила в Италию и другие страны. Это осенью телеведущая снова уехала из страны.

Она решила путешествовать по Европе. Сначала звезда оказалась в Польше, а потом приехала в Париж, хотя собиралась в Барселону, но подруга купила не тот билет. В каждой стране она устраивает шопинг.