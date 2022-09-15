«А приключения так и не заканчивались»: Бородина отправилась в Мадрид, а оказалась в Барселоне

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных телеведущих благодаря шоу «Дом-2». Бородина раньше ездила на подработки, но теперь ей дополнительные гонорары приносит реклама. А недавно она запустила свои онлайн-курсы для женщин, которые находятся на грани развода.
Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала чаще веселиться с подругами. Летом Ксения два раза возила дочек в Турцию. Она также не раз ездила в Италию и другие страны. Это осенью телеведущая снова уехала из страны.
Она решила путешествовать по Европе. Сначала звезда оказалась в Польше, а потом приехала в Париж, хотя собиралась в Барселону, но подруга купила не тот билет. В каждой стране она устраивает шопинг.
15 сентября Бородина решила отправиться в Испанию. Примечательно, что она собиралась в Мадрид, но снова случился конфуз. Телеведущая уже на борту самолета узнала, что летит в Барселону. В соцсети она выложила фото, на котором позировала в спортивных брюках, кроссовках и футболке. На отдыхе Ксения делает легкий макияж.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
«А приключения так и не заканчивались. Мы приехали в аэропорт, прошли регистрацию, прошли таможню, пришли и сели на наш рейс на Мадрид! И тут в опускаю глаза в билет, а там написано «Барселона», а отель забронирован в Мадриде, check-up в Мадриде.
Ну вот, видно, мне надо в Барселону и именно сегодня. Вместо нее 2 дня назад случился Париж, а теперь она нас заманила, но нет, могу там быть только проездом, завтра очень много дел», — написала звезда.