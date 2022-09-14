Из Варшавы в Париж: Ксения Бородина устроила путешествие по Европе

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она уже 18 лет ведет шоу «Дом-2». Ксения не скрывает, что хорошо зарабатывает.
Она часто покупает себе дорогостоящие наряды и предпочитает отдыхать на роскошных курортах. После развода с Курбаном Омаровым звезда стала чаще тратит деньги.
Минувшим летом Бородина дважды свозила дочек Марусю и Теону в Турцию. Сама она путешествовала больше пяти раз. И осень, когда телеведущая отправила наследниц в школу и успела сняться в нескольких проектах, она снова покинула страну. На днях Ксения устроила шопинг в Варшаве. Она закупила наряды в магазинах брендов, которые ушли из России.
Сначала телеведущая умалчивала, что находится в Европе, а потом рассказала, что в Польше к ней хорошо относились. Она отметили, что не столкнулась с негативом. Но ее огорчил тот факт, что Uber плохо работает. Таксисты несколько раз отменяли поездки.
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А 13 сентября она снова отправилась в поездку. Бородина поделилась снимком из иллюминатора самолета с подсказкой. Внимательные подсказки узнали Париж по Эйфелевой башне.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Напомним, что недавно Евросоюз решил отменить упрощенную систему получения шенгенских виз для россиян.
А Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды вообще перестали выдавать визы россиянам.