Из Варшавы в Париж: Ксения Бородина устроила путешествие по Европе

Сначала телеведущая умалчивала, что находится в Европе, а потом рассказала, что в Польше к ней хорошо относились. Она отметили, что не столкнулась с негативом. Но ее огорчил тот факт, что Uber плохо работает. Таксисты несколько раз отменяли поездки.

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А 13 сентября она снова отправилась в поездку. Бородина поделилась снимком из иллюминатора самолета с подсказкой. Внимательные подсказки узнали Париж по Эйфелевой башне.