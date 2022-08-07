«Приехала в место силы»: впервые за долгое время Ротару вышла на связь и сообщила, где находится

София Ротару буквально пропала из виду с началом февральских событий. Накануне она впервые за долгое время опубликовала пост в своей соцсети, в котором рассказала о своем местонахождении.
«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», - написала Ротару.
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Напомним, ранее стало известно, что внук певицы Анатолий Евдокимов все-таки перебрался в Париж из Украины. Ранее молодой человек пытался пересечь границу вместе с отцом, но был задержан.