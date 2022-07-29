Внук Софии Ротару сбежал из родной страны во Францию

В своих соцсетях он опубликовал снимок Эйфелевой башни, которая находится в Париже. На данный момент семья Софии Ротару не поясняет, как Анатолию удалось выбраться во Францию.

Заметим, что София Ротару уже давно сохраняет молчание в соцсетях. Кстати, за такую странную позицию она не раз подвергалась критике соотечественников.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Ранее продюсер Леонид Дзюник говорил, что София Ротару пытается спасти финансовое положение. Большую часть гонораров ей приносили поклонники из России.