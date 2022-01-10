«Червона рута» Софии Ротару: как певица пришла к всенародной популярности и добилась успеха

В этом году артистка отметит свое 75-летие.

Каждое, но в последнее время нечастое появление на сцене Софии Ротару, вызывает бурю эмоций в зрительном зале. Ее творчество любят миллионы.

В этом году София Михайловна отметит свой юбилей. 7 августа 2022 года ей исполнится 75 лет. Как складывался путь к успеху популярной украинки — в материале Teleprogramma.pro.

София Ротару: детство и начало карьеры

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в украинском селе Маршинцы Черниговской области. Папа будущей звезды Михаил Федорович был бригадиром виноградарей, воевал на войне и дошел до Берлина.

Мама Александра Ивановна торговала овощами на рынке. Помимо Софии Михайловны, в семье росли еще пятеро детей. Старшая ее сестра Зина в детстве потеряла зрение из-за перенесенного тифа.

Именно она научила будущую звезду многим народным песням. Хотя в семье говорили только на молдавском, песни из радиоприемника Зина пела на русском. В детстве Ротару много работала, помогая не только вести хозяйство, но и торговала на рынке.

К слову, все братья и сестры Софии Михайловны увлекались музыкой, но наибольшего успеха добилась только младшая сестра, Аурика. В 1996-м она получила звание заслуженной артистки Украины.

В детстве София Ротару занималась многоборьем и даже стала чемпионкой школы. Также она играла на баяне, пела в хоре, посещала местный драмкружок, участвовала в кружках самодеятельности разных уровней.

В 1962 году Ротару победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. Это позволило ей отправиться на областные испытания. Спустя год София Михайловна стала лучшей в Черновицкой области, а дальше она блистала на республиканском фестивале, где также заняла первое место.

После этого ей доверили выступление в Кремлевском дворце съездов, а портрет Ротару появился на обложке модного журнала «Украина».

София Ротару: успех и популярность

Тот самый журнал «Украина» стал для певицы судьбоносным. Фотографию Софии Ротару увидел трубач студенческого эстрадного оркестра Анатолий Евдокименко и буквально потерял голову. Тогда он проходил службу в армии. По возвращении познакомился с Софией Михайловной и привлек ее к репетициям с оркестром.

Первой эстрадной песней в исполнении Софии стала «Мама» Александра Броневицкого, которую в то время исполняла Эдита Пьеха.

Всесоюзная слава к Софии Ротару пришла после Республиканского фестиваля талантов, где она заняла призовое место. А 1968 году артистка выиграла XI Всемирный фестиваль в Болгарии.

Настоящую популярность Ротару принесла песня «Червона рута», которая прозвучала в одноименной картине Романа Алексеева. После этого певицу пригласили работать в Черновицкую филармонию, где под нее создали ансамбль «Червона рута».

После этого песни для Софии Михайловны стали писать Раймонд Паулс, Давид Тухманов, Оскар Фельцман, Александра Пахмутова, Александр Зацепин и многие другие.

Между тем Ротару получила музыкальное образование — она окончила Кишиневский институт искусств им. Музическу и выпустила музыкальный альбом «София Ротару».

А уже с 1976 года София Михайловна стала завсегдатаем новогодних «голубых огоньков».

Творчество Софии Михайловны пришлось по душе не только ее поклонникам на просторах СССР. В течение шести лет, начиная с1977 года, она выпустила серию музыкальных альбомов на иностранных языках: Sofia Rotaru — My tenderness, «Только тебе».

В 1980 году София Ротару выиграла конкурс в Токио с песней «Обещание». Тогда же представила композицию «Темп», которую написали Николай Добронравов и Александра Пахмутова специально для проводимой в СССР Олимпиады-80. На сцене София Михайловна появилась в брючном костюме, что вызвало настоящий ажиотаж. Ранее никто из певиц не мог осмелиться на такое.

София Ротару: юбилейные концерты и лучшие песни

В 1984 году вышел музыкальный альбом Софии Михайловны «Нежная мелодия», за который она получила премию «Золотой диск». Пластинки разошлись по Союзу многомиллионным тиражом. В этом же году певице вручили орден «Дружбы народов».

В 1986 году ансамбль «Червона рута» прекратил свое существование. Ротару тяжело перенесла этот момент, но не опустила руки. Новый этап в творчестве артистки случился после ее знакомства с композитором Владимиром Матецким. Они будут сотрудничать на протяжении 15 лет. Именно Матецкий напишет для Ротару песни, которые принесут ей всенародную любовь.

В 1986 году София Михайловна спела знаменитую «Луна, луна», а через год — «Было, но прошло». В 1988-м выйдет «Только этого мало». После грандиозного успеха Ротару присвоили звание народной артистки. В 1991-м Ротару представила альбом «Караван любви». И в том же году София Михайловна дала грандиозный концерт в ГКЗ «Россия», отметив таким образом 20-летие своей певческой карьеры.

София Ротару: другие проекты и награды

В возрасте 26 лет, в 1973 году, Ротару получила звание заслуженной артистки Украинской ССР. В том же году она победила на конкурсе «Золотой Орфей» и вышла в финал «Песни года».

В 1980 году мир увидел киноленту под названием «Где ты, любовь?». В этом кинофильме София Ротару исполнила песню «Первый дождь». Примечательно, что певица смогла без дублера промчаться по морской отмели на заднем сидении мотоцикла.

За творческие успехи Ротару получила звание народной артистки Молдавской ССР в 1983-м.

В 1997 году Ротару снялась в фильме «10 песен о Москве», где исполнила песню «Москва майская». В 1998-м София Михайловна представила альбом «Люби меня». Тогда же получила Орден Николая Чудотворца.

Позже Ротару признали «женщиной года» и лучшей украинской певицей XXI века. А в 2002 году артистка стала Героем Украины. В 2003 году у Софии Ротару появилась своя именная звезда на Аллее Славы перед концертным залом «Россия». В последующие несколько лет появляются альбомы «Я же его любила» и «Небо – это я».

София Ротару: доход

Как и многим другим звездам, солидный доход Ротару приносят выступления на корпоративах. Так, за 40-минутный концерт еще в 2019-м году Софии Михайловне платили до 3,8 млн рублей. Заработанные деньги артистка вкладывала в недвижимость. Так, у нее есть отель в Ялте – Villa Sofia by S.Rotaru. По информации «Комсомольской правды», этот вид бизнеса приносит певице до 4 млн рублей в год. Также известно, что Ротару получает пенсию по возрасту в размере 32 тысяч рублей. Правда, сразу же переводит средства тяжелобольной девочке из Кривого Рога.

София Ротару: личная жизнь

С музыкантом Анатолием Евдокименко София Ротару не только выступала на сцене, но и создала семью. Их брак был зарегистрирован в 1968-м году, а спустя два года в семье родился сын Руслан. Он стал единственным наследником артистки.

В 2002-м София Ротару стала вдовой. Анатолий Евдокименко умер от инсульта. С тех пор София Михайловна посвятила свою жизнь сыну, снохе и внукам.

Руслан Евдокименко и его жена Светлана работают в команде звезды. Сын является продюсером, а невестка исполнительным продюсером ООО «Вилла София».

У Руслана и Светланы выросли двое детей, которых они назвали в честь знаменитых бабушки и дедушки — Анатолий (1994 г.р.) и София (2001 г.р.).

София Ротару: секреты красоты, фигура и здоровье

В этом году София Ротару отметит свой юбилей. Ей исполнится 75 лет. Она прекрасно выглядит и всегда в подтянутой форме. При росте 170 см, вес певицы всегда был в районе 64 кг.

Пластические хирурги периодически «уличают» артистку в ряде косметологических процедур и операций. Ротару никак не комментирует подобные заявления. Что касается фигуры, то София Михайловна предпочитает продукты растительного происхождения, низкокалорийные молочные продукты, злаки, а также морепродукты.

София Ротару: последние новости

Накануне Нового года София Ротару прилетела в Россию, где приняла участие в записи новогоднего концерта. Артиста, как обычно, сорвала овации всего зала. На сцене она появилась в искрящемся алом брючном костюме и очаровала всех своей улыбкой.

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