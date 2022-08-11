Приехала в Латвию: Вера Брежнева неожиданно показала новорожденных детей

Вера Брежнева уже давно не появлялась в России. Еще в феврале она отпраздновала свой день рождения в Киеве, где живут ее родные.
Однако потом она уехала в Италию, где у нее есть особняк с мужем Константином Меладзе. Артистка ездила в Польшу, где работала волонтером на складе, но потом вернулась в дом, где была с родней.
Примечательно, что Вера отметила день рождения мамы, устроив поездку с сестрами. Также скромно певица отпраздновала день рождения мужа. Однако в последнее время она почти не выходила на связь. Даже появились слухи, что артистка разводится.
О проблемах в отношениях между супругами говорили не раз, но ранее Брежнева всегда смеялась над сплетнями.
11 августа певица прилетела в Латвию. Она не стала скрывать, что проведет время в Риге. Цель поездки артистка не озвучила. Однако вскоре она поделилась неожиданным фото, на котором позировала с двумя новорожденными малышами.
«Латвия встретила приятной погодой, цветами и детьми», – заявила она.
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Вера Брежнева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были обескуражены. Возможно, что артистка обратилась к услугам суррогатной мамы, так как намеревалась подарить детей Меладзе. Общих наследников у них нет. Но скорее всего, артистка приехала к родственникам или друзьям. Напомним, что певице только 40 лет. Фанаты уверены, что она скоро расскажет, что за малыши оказались с ней на фото.