Приехала в Латвию: Вера Брежнева неожиданно показала новорожденных детей

Вера Брежнева уже давно не появлялась в России. Еще в феврале она отпраздновала свой день рождения в Киеве, где живут ее родные.

Однако потом она уехала в Италию, где у нее есть особняк с мужем Константином Меладзе. Артистка ездила в Польшу, где работала волонтером на складе, но потом вернулась в дом, где была с родней.