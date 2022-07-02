Леди в белом платье: Вера Брежнева запечатлелась с повзрослевшими дочками и мамой

Вера Брежнева является известной певицей. Она много лет выступала в составе группы «ВИА Гра», но потом построила сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе.
Общих детей у пары нет, но блондинка заботится о дочках Соне и Саре, которые были рождены в прошлых отношениях. Ее старшая наследница давно живет в США, где учится в университете, а младшая Сара в свои 12 лет учится в школе.
В этом году Вера почти не выступает. Она сначала переживала за родных, которые находились в Киеве. А потом певица трудилась волонтером на складе в Польше, где собирала посылки для тех, кому нужна помощь. И вот недавно она вернулась в Италию, где у нее с мужем есть вилла. Там Брежнева отметила день рождения своей мамы Тамары Галушка со своими сестрами.
По всей видимости, летом к ней приехала и старшая дочка. В соцсетях на этот раз Вера поделилась кадрами, на которых покрасовалась с наследницами. Сначала она была в белоснежном платье оверсайз. Артистка обнимала младшую дочку. А потом уже в горчичном наряде звезда запечатлелась с Соней и моложавой мамой.
Вера Брежнева с дочками. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились ее романтичными образами. Многие также поразили тому, как женщины в ее семье похожи друг на друга.
«Какие все красивые», «Вот это гены», «Старшая дочка ваша копия», «Ой, все милые блондинки», «Какие классные кадры», «А Верочка унаследовала красоту от мамы», «Дочки уже совсем взрослые», «Наряды прям ангельские», — стали писать подписчики.
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Вера Брежнева с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды