Леди в белом платье: Вера Брежнева запечатлелась с повзрослевшими дочками и мамой

В этом году Вера почти не выступает. Она сначала переживала за родных, которые находились в Киеве. А потом певица трудилась волонтером на складе в Польше, где собирала посылки для тех, кому нужна помощь. И вот недавно она вернулась в Италию, где у нее с мужем есть вилла. Там Брежнева отметила день рождения своей мамы Тамары Галушка со своими сестрами.

По всей видимости, летом к ней приехала и старшая дочка. В соцсетях на этот раз Вера поделилась кадрами, на которых покрасовалась с наследницами. Сначала она была в белоснежном платье оверсайз. Артистка обнимала младшую дочку. А потом уже в горчичном наряде звезда запечатлелась с Соней и моложавой мамой.