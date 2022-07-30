«Мой бывший – бизнесмен. Спонсирует»: Малькова наконец-то призналась, откуда берет деньги на красивую жизнь в США

Более четырех месяцев назад Светлана Малькова, которая стала популярна на просторах Сети после свадьбы бывшего мужа с актрисой Анастасией Макеевой, уехала из Словении. Вместе с тремя несовершеннолетними детьми она перебралась в США.
Светлана Малькова с детьми перебралась в США из Словении. Фото: соцсети
Соцсети многодетной мамы пестрят яркими снимками – природа, бассейны, пляжи. Семья много путешествует по штату и не только. Фолловеры недоумевают, каким образом Светлана оплачивает столько развлечений.
«Я даже еще не начала путешествовать. Поэтому всем любопытным совет: научитесь не задавать бестактные вопросы. Если думаете, что я живу на донаты – думайте. Но не забывайте, мой бывший – бизнесмен. Спонсирует», - написала Малькова в своем телеграм-канале.
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Напомним, ранее Роман Мальков забил тревогу. Муж актрисы считает, что его дети от первого брака попали в секту по велению мамы.